Tentativi di furto in negozi gestiti da cinesi: indagano i carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto

Due tentativi di furto nell'ultimo fine settimana si sono consumati a Benevento, in via dei Mulini, e a Torrecuso presso due distinti esercizi commerciali gestiti da cittadini di origini cinesi. In entrambi i casi i malviventi sono entrati all'interno degli esercizi alla ricerca di denaro contante da prelevare dal registratore di cassa, ma non hanno trovato nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

