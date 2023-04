Tentata estorsione: duemila euro per gli “amici di Arzano” (Di martedì 11 aprile 2023) Tentata estorsione ad Arzano arrestate tre persone, gli indagati avrebbero chiesto denaro per contro del clan della 167 Tentata estorsione ad Arzano. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di: Antonio Alterio, pluripregidicato classe 1994, Salvatore Lupoli, pluri pregiudicato classe 1994 e B.G. incensurato classe 2001. Gli inquirenti ritengono i tre uomini “gravemente indiziati del reato di Tentata estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso”. L’attività investigativa ha consentito di accertare come gli indagati, a partire dal 26 marzo 2023, avrebbero posto in essere condotte estorsive in danno del titolare di un ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 11 aprile 2023)adarrestate tre persone, gli indagati avrebbero chiesto denaro per contro del clan della 167ad. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di: Antonio Alterio, pluripregidicato classe 1994, Salvatore Lupoli, pluri pregiudicato classe 1994 e B.G. incensurato classe 2001. Gli inquirenti ritengono i tre uomini “gravemente indiziati del reato dicontinuata aggravata dal metodo mafioso”. L’attività investigativa ha consentito di accertare come gli indagati, a partire dal 26 marzo 2023, avrebbero posto in essere condotte estorsive in danno del titolare di un ...

