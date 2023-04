Tentano di far esplodere la cassaforte per portare via i soldi, sotto attacco un supermercato di Roma (Di martedì 11 aprile 2023) Un colpo dallo stile paramilitare, quello visto all’interno di un supermercato di Roma. Infatti, i ladri non sono passati per la cassa per provare a rubare i soldi. I malviventi si sono ingegnati per attaccare direttamente la cassa centrale del supermarket, provando a farla saltare con l’esplosione di due bombole del gas. Un colpo che non è riuscito, quello provato a Torre Gaia, con i ladri che sono dovuti scappare via nonostante l’ingegno dietro alla manovra. Provano a far saltare la cassa del supermercato di Roma Il colpo è andato in scena in piena notte a Torre Gaia, con i residenti che sono stati svegliati dai rumori provocati dalle manovre dei ladri. Intorno alle ore 3.30 di ieri notte, si sono presentati davanti alla Conad a bordo di una BMW 330, con l’intenzione di svaligiare lo store. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Un colpo dallo stile paramilitare, quello visto all’interno di undi. Infatti, i ladri non sono passati per la cassa per provare a rubare i. I malviventi si sono ingegnati per attaccare direttamente la cassa centrale del supermarket, provando a farla saltare con l’esplosione di due bombole del gas. Un colpo che non è riuscito, quello provato a Torre Gaia, con i ladri che sono dovuti scappare via nonostante l’ingegno dietro alla manovra. Provano a far saltare la cassa deldiIl colpo è andato in scena in piena notte a Torre Gaia, con i residenti che sono stati svegliati dai rumori provocati dalle manovre dei ladri. Intorno alle ore 3.30 di ieri notte, si sono presentati davanti alla Conad a bordo di una BMW 330, con l’intenzione di svaligiare lo store. I ...

