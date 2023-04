Tennis | Jannik Sinner | “Lo Slam è nel mirino | devo mettere benzina nel serbatoio ad ogni match

(Di martedì 11 aprile 2023) È cominciato con una vera e propria ovazione l‘ATP Montecarlo di, accolto in terra monegasca dal tripudio dei propri tifosi. La splendida prestazione di Miami ha puntato ancora di più i riflettori sul talento altoatesino, diventato ormai osservato speciale nella scenatica internazionale. Proprio prima di cominciare a fare sul serio al Principato, l’atleta ha concesso una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere della sera, dove si è raccontato a tutto campo. In prima battutaha commentato la grande accoglienza dei fan, parlando poi della costante crescita delitaliano in termini mediatici: “Lo vedo, lo sento, mi fa piacere. Qui a Montecarlo, poi, i tanti tifosi italiani creano un’atmosfera molto positiva. Vivere insieme le emozioni mi è sempre piaciuto. Competere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giomalago : Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e in… - livetennisit : Da Monte Carlo: Parlano Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Sinner dichiara “Tennis moderno? Forse è troppo veloce” - infoitsport : Da Monte Carlo: Parlano Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Sinner dichiara “Tennis moderno? Forse è troppo veloce” - Aquila6811 : RT @Eurosport_IT: Nello staff di Jannik c'è una new entry molto speciale ?????????? #Sinner | #EurosportTENNIS - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: Nello staff di Jannik c'è una new entry molto speciale ?????????? #Sinner | #EurosportTENNIS -

...ONLY ITALYSinner esordisce domani a Monte Carlo da numero 8 al mondo. Oggi sui quotidiani ci sono le sue parole della vigilia. A partire da quelle sulla popolarità sempre crescente. Il...Dopo il buon inizio di stagioneSinner debutta domani, 12 aprile, sulla terra rossa di Montecarlo nel primo Masters su terra. ... io, Berrettini, Musetti e gli altri, ilsi sta facendo ...In un'intervista rilasciata a Sky Sport , il tecnico 39enne ha dichiarato: "è pronto per vincere uno Slam. Penso che nel match singolo possa battere chiunque. In un torneo prestigioso al ...

Jannik Sinner: "Con Alcaraz rivali da sempre. In lui ho visto subito il campione, così cambio per batterlo" la Repubblica

Torna finalmente a sorridere Matteo Berrettini. Ci voleva la terra battuta di Monte Carlo dove lo scorso anno il tennista italiano non vi partecipò, ritirandosi prima del torneo, mentre nel… Leggi ...Jannik Sinner da lunedì è il numero 8 della classifica ATP. È il suo best ranking. Questo splendido inizio di 2023, corredato dalla finale di Miami, oltre che dal successo su Alcaraz, lo ha lanciato ...