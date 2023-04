Tennis, Jannik Sinner inserisce il padre nel suo staff con un ruolo insolito (Di martedì 11 aprile 2023) Jannik Sinner ha annunciato nel corso di un’intervista rilasciata a Gaia Piccardi del “Corriere della Sera” di aver inserito il padre Hanspeter nel suo staff come cuoco: “È rimasto 40 anni in cucina, 20 al rifugio Talschlusshütte, in Val Fiscalina. Ha iniziato a girare con me dagli USA. A lui piace: cucinare è la sua vita. E io mi sento felice: sono andato via di casa a 14 anni, abbiamo passato troppo poco tempo insieme. Così proviamo a recuperare“. L’azzurro si appresta ad esordire nel Masters 1000 del Principato di Monaco: “Qui a Montecarlo i tanti tifosi italiani creano un’atmosfera molto positiva. Vivere insieme le emozioni mi è sempre piaciuto. Competere con la popolarità del pallone, da noi, è una missione impossibile. È lo sport nazionale: neanche mi ci metto. Però grazie a questa generazione di azzurri il ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023)ha annunciato nel corso di un’intervista rilasciata a Gaia Piccardi del “Corriere della Sera” di aver inserito ilHanspeter nel suocome cuoco: “È rimasto 40 anni in cucina, 20 al rifugio Talschlusshütte, in Val Fiscalina. Ha iniziato a girare con me dagli USA. A lui piace: cucinare è la sua vita. E io mi sento felice: sono andato via di casa a 14 anni, abbiamo passato troppo poco tempo insieme. Così proviamo a recuperare“. L’azzurro si appresta ad esordire nel Masters 1000 del Principato di Monaco: “Qui a Montecarlo i tanti tifosi italiani creano un’atmosfera molto positiva. Vivere insieme le emozioni mi è sempre piaciuto. Competere con la popolarità del pallone, da noi, è una missione impossibile. È lo sport nazionale: neanche mi ci metto. Però grazie a questa generazione di azzurri il ...

