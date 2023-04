Tennis: Atp Montecarlo, tre azzurri in campo oggi (Di martedì 11 aprile 2023) Montecarlo, 11 apr. -(Adnkronos) - Tre gli italiani in campo oggi nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Lorenzo Musetti, numero 21 del mondo, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 Atp e protagonista sulla terra dell'Estoril, nel terzo match dalle 11 sul Court des Princes. Il carrarino l'ha battuto l'anno scorso nelle semifinali dell'Atp 250 di Napoli, che poi avrebbe vinto in finale su Matteo Berrettini. Sul campo 2 aprirà il programma alle 11 Lorenzo Sonego, numero 47 del ranking, che a Montecarlo ha raggiunto nel 2019 il suo primo quarto di finale in un Masters 1000. Perse allora contro Dusan Lajovic, sconfitto in finale da Fabio Fognini, finora unico italiano a vincere un titolo in questa categoria di tornei dal 1990. Il torinese ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. -(Adnkronos) - Tre gli italiani innel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro). Lorenzo Musetti, numero 21 del mondo, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 Atp e protagonista sulla terra dell'Estoril, nel terzo match dalle 11 sul Court des Princes. Il carrarino l'ha battuto l'anno scorso nelle semifinali dell'Atp 250 di Napoli, che poi avrebbe vinto in finale su Matteo Berrettini. Sul2 aprirà il programma alle 11 Lorenzo Sonego, numero 47 del ranking, che aha raggiunto nel 2019 il suo primo quarto di finale in un Masters 1000. Perse allora contro Dusan Lajovic, sconfitto in finale da Fabio Fognini, finora unico italiano a vincere un titolo in questa categoria di tornei dal 1990. Il torinese ...

