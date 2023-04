Tennis: Atp Montecarlo, per bookie Sinner e Berrettini favoriti con Schwartzman e Cerundolo (Di martedì 11 aprile 2023) Montecarlo, 11 apr. -(Adnkronos) - Sarà doppia sfida Italia-Argentina nel secondo turno dell'Atp di Montecarlo. Jannik Sinner, al debutto nel torneo, se la vedrà contro l'esperto Diego Schwartzman, giocatore a proprio agio sulla terra rossa, ma indietro per gli esperti di Scommessemania che vedono il colpo del sudamericano proposto a 4,90 quota che sale a 5,10 su Newgioco, contro il successo dell'azzurro fissato tra 1,14 e 1,16. Per il risultato finale è avanti il 2-0 per Sinner a 1,54 mentre la vittoria italiana in tre set è vista a 4,25. Partita più difficile per Matteo Berrettini contro Francisco Cerundolo. Il romano, dopo la convincente vittoria nell'esordio contro lo statunitense Cressy, cerca il bis, in quota a 1,74, contro il 2,02 dell'argentino in quello che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. -(Adnkronos) - Sarà doppia sfida Italia-Argentina nel secondo turno dell'Atp di. Jannik, al debutto nel torneo, se la vedrà contro l'esperto Diego, giocatore a proprio agio sulla terra rossa, ma indietro per gli esperti di Scommessemania che vedono il colpo del sudamericano proposto a 4,90 quota che sale a 5,10 su Newgioco, contro il successo dell'azzurro fissato tra 1,14 e 1,16. Per il risultato finale è avanti il 2-0 pera 1,54 mentre la vittoria italiana in tre set è vista a 4,25. Partita più difficile per Matteocontro Francisco. Il romano, dopo la convincente vittoria nell'esordio contro lo statunitense Cressy, cerca il bis, in quota a 1,74, contro il 2,02 dell'argentino in quello che è ...

