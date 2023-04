Tennis: Atp Montecarlo, Nardi al secondo turno (Di martedì 11 aprile 2023) Montecarlo, 11 apr. -(Adnkronos) - Luca Nardi si qualifica al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L'azzurro, numero 159 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il monegasco Valentin Vacherot, numero 357 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 7-5, 7-5 in un'ora e 51 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. -(Adnkronos) - Lucasi qualifica aldel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro). L'azzurro, numero 159 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il monegasco Valentin Vacherot, numero 357 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 7-5, 7-5 in un'ora e 51 minuti.

