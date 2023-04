“Tempo di Ridere” al Nuovo Teatro Mulino Pacifico con il comico Fabian Grutt (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 14 aprile, alle ore 20.30, torna ad aprirsi il sipario al Nuovo Teatro Mulino Pacifico per l’ultimo appuntamento di “Obiettivo T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione. La rassegna composta da quattro sezioni ovvero Jazz club, Teatro di prosa, Tempo di Ridere e Mulino dei Piccoli, dedica al suo pubblico adulto una serata di cabaret, venerdì 14 aprile, alle ore 20.30, con il noto comico Fabian Grutt in “Sostanze gratuite”. “Sostanze gratuite”, come afferma lo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023)di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 14 aprile, alle ore 20.30, torna ad aprirsi il sipario alper l’ultimo appuntamento di “Obiettivo T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione. La rassegna composta da quattro sezioni ovvero Jazz club,di prosa,didei Piccoli, dedica al suo pubblico adulto una serata di cabaret, venerdì 14 aprile, alle ore 20.30, con il notoin “Sostanze gratuite”. “Sostanze gratuite”, come afferma lo stesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patricelumumb19 : RT @Bergere_Belge: Non ha mai fatto ridere faceva scenette avvilenti e presenta un programma idiota come #striscialanotizia Avrebbe dovuto… - Mirko92982183 : RT @liliaragnar: Buona giornata Narci, @dissidente62, la penso esattamente come te, infatti non ho acceso neanche la tv, come faccio da mol… - ILookToWhit_ : @rebelliumfalcon mi fa molto ridere anche come recupero la frase dopo per non perdere il tempo della canzone ????????????????????? - Bergere_Belge : Non ha mai fatto ridere faceva scenette avvilenti e presenta un programma idiota come #striscialanotizia Avrebbe do… - liliaragnar : Buona giornata Narci, @dissidente62, la penso esattamente come te, infatti non ho acceso neanche la tv, come faccio… -