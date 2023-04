“Telecomando io”, cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera (Di martedì 11 aprile 2023) News tv. martedì 11 aprile 2023 – Eccoci pronti con un nuovo appuntamento della nostra rubrica pensata per farvi trascorrere qualche ora piacevole davanti al televisore. Preferite una fiction? Un buon film? Un documentario interessante? Abbiamo selezionato per voi tre diverse alternative prese dal palinsesto. Gli amanti dello sport non avranno dubbi: su Canale 5, sarà trasmessa in chiaro, la partita tra Benfica e Inter. I portoghesi guidati da Roger Schmidt affronteranno i nerazzurri di mister Simone Inzaghi. Ai non appassionati di sport suggeriamo altro… leggi anche: “The Good Mothers”, donne contro la ‘Ndrangheta: trama e cast leggi anche: “Call my agent: Italia”, trama, cast, dove vederla: tutto sulla nuova serie tv Se vi piacciono le serie tv, allora, non potete che sintonizzarvi su Rai 1. Questa sera, martedì 11 aprile 2023, alle 21.30, andrà in onda il terzo ... Leggi su tvzap (Di martedì 11 aprile 2023) News tv. martedì 11 aprile 2023 – Eccoci pronti con un nuovo appuntamento della nostra rubrica pensata per farvi trascorrere qualche ora piacevole davanti al televisore. Preferite una fiction? Un buon film? Un documentario interessante? Abbiamo selezionato per voi tre diverse alternative prese dal palinsesto. Gli amanti dello sport non avranno dubbi: su Canale 5, sarà trasmessa in chiaro, la partita tra Benfica e Inter. I portoghesi guidati da Roger Schmidt affronteranno i nerazzurri di mister Simone Inzaghi. Ai non appassionati di sport suggeriamo altro… leggi anche: “The Good Mothers”, donne contro la ‘Ndrangheta: trama e cast leggi anche: “Call my agent: Italia”, trama, cast, dove vederla: tutto sulla nuova serie tv Se vi piacciono le serie tv, allora, non potete che sintonizzarvi su Rai 1. Questa sera, martedì 11 aprile 2023, alle 21.30, andrà in onda il terzo ...

