Tebas sul caso Negreira | «Mi aspetto che il Barcellona chiarisca la sua posizione» El Mundo

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas ha affermato che lo scoppio del "caso Negreira" ha causato "il maggior danno di reputazione, non solo al Barcellona, ??ma anche al calcio spagnolo". Tebas, a Gijón in visita a El Molinón, scrive El Mundo: "Ha spiegato che lunedì Laporta, in conferenza stampa, spiegherà lo scopo dei pagamenti effettuati a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Collegio Arbitrale. «La motivazione quasi non mi interessa. È il fatto che, oltre a quattro diversi presidenti, si siano passati il ??testimone», ha detto Tebas, che ha anche dichiarato di essere 'ansioso' di sentire le spiegazioni del presidente del Barcellona". Il massimo dirigente della Liga ha poi assicurato che si aspetta che il club catalano ...

