Taranto | Capuano show | ' Tre gol al Pescara | ma quanta m'

ROMA - Sabato il Taranto (serie C girone C) è tornato a vincere in campionato in una partita piena di emozioni e gol, contro una nobile decaduta del calcio italiano come il Pescara di Zdenek Zeman.

Prima del match Zeman, allenatore del Pescara, aveva parlato di un Taranto organizzato in difesa, ma meno in attacco. Questo il commento di Capuano: "Ho troppo rispetto per Zeman e non rispondo, ma..." Lo ha detto il tecnico del Taranto Ezio Capuano dopo la vittoria per 3-0 contro il Pescara di Zeman. Ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico non trattiene le lacrime e si concede un momento di commozione. Capuano risponde a Zeman dopo avergli rifilato tre gol con il suo Taranto. "Abbiamo fatto una grande partita e per la prima volta è tornato il pubblico". E' soddisfatto il tecnico del Taranto Capuano. TARANTO – Una salvezza voluta, cercata, sudata e ottenuta, una salvezza disegnata da mister Ezio Capuano costruita giornata dopo giornata, superando ogni criticità e anche ogni critica a volte spesa.