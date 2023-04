Tajani, Balcani non possono aspettare alle porte della Ue (Di martedì 11 aprile 2023) L'impegno dell'Italia a sostegno di una rapida integrazione europea dei Balcani occidentali è stato ribadito dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale i Paesi della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) L'impegno dell'Italia a sostegno di una rapida integrazione europea deioccidentali è stato ribadito dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, secondo il quale i Paesi...

Tajani, Balcani non possono aspettare alle porte della Ue

L'impegno dell'Italia a sostegno di una rapida integrazione europea dei Balcani occidentali è stato ribadito dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale i Paesi della regione non possono aspettare ancora a lungo per la loro adesione alla Ue.

L'attivismo dell'Italia nei Balcani e il contenimento delle potenze revisioniste

Sono queste le ragioni che rendono necessario il rilancio dell'impegno italiano nei Balcani per il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Il presente articolo riproduce parzialmente i contenuti ...

I migranti sanno quant'è rischioso partire, ma lo è meno che restare

Si scrive "lotta al traffico di essere umani" e si legge "chiusura delle frontiere". La riunione interministeriale sui Balcani occidentali che si è tenuta il 3 aprile alla Farnesina tra Antonio Tajani, il commissario europeo per l'Allargamento Olivér Várhelyi, il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström in ...

Tajani, Balcani non possono aspettare alle porte della Ue

Espansione TV

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 APR - L'impegno dell'Italia a sostegno di una rapida integrazione europea dei Balcani occidentali è stato ribadito dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ...

L'Europa, l'Italia e le nuove prospettive per i Balcani occidentali

Tra adesione all'Ue e sicurezza regionale. L'invasione russa dell'Ucraina impone oggi di riaffermare la scelta strategica per un comune futuro europeo.