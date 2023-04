Taiwan | Tsai Ing-wen | Comportamento Cina non è responsabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La difesa di Taiwan riferisce di aver rilevato la presenza di altri jet e navi da guerra cinesi all'indomani della… - ilfoglio_it : L’Esercito cinese accerchiando Taiwan cerca la propaganda sensazionalistica per spaventare. Pechino risponde all’in… - Giornaleditalia : Taiwan accerchiata da 91 caccia e 12 navi cinesi. Tsai Ing-wen: 'Comportamento irresponsabile' - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? La difesa di #Taiwan riferisce di aver rilevato la presenza di altri jet e navi da guerra cinesi all'indomani della fin… - Giovann16809249 : RT @DmitryEvic: La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha intanto criticato Pechino per il comportamento, definito 'irresponsabile', in merit… -

Cresce la tensione tra l'isola e il governo di Pechino. Le esercitazioni militari sono iniziate mentre la presidente diIng - wen incontrava a Los Angeles lo speaker della Camera statunitense Kevin ...Una dimostrazione di forza da parte di Pechino, che rivendica l'isola come parte del suo territorio, in risposta all'incontro della presidente diIng - wen con il presidente della Camera ...La Cina continua anche oggi le sue manovre militari su larga scala vicino aper il terzo giorno consecutivo come rappresaglia per l'incontro della presidente diIng - wen con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy la scorsa ...

Taiwan: Tsai, dalla Cina un comportamento irresponsabile - Ultima Ora Agenzia ANSA

Taiwan President Tsai Ing-wen wrote on Facebook. Writing on her Facebook page shortly before midnight on Monday, Tsai said that while China's exercises had ended, the island's military and national ...The show of force from Beijing, which claims the island as part of its territory, was a response to Taiwan President Tsai Ing-wen's meeting with US House Speaker Kevin McCarthy last week, an encounter ...