Taiwan | la presidente Tsai Ing-wen | “Dalla Cina un comportamento irresponsabile”

"Come presidente rappresento il mio Paese nel mondo. Sia che visiti i nostri alleati o transiti negli Stati Uniti per interagire con i nostri partner internazionali, non è solo una pratica a lungo termine, ma anche l'aspettativa comune del popolo di Taiwan. Tuttavia, la Cina usa questo come scusa per lanciare esercitazioni militari, causando instabilità a Taiwan e nella regione. Questo non è l'atteggiamento responsabile di un grande Paese della regione". Così la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha criticato la Cina in merito alla tre giorni di giochi di guerra che hanno portato l'isola a essere accerchiata, in base alle simulazioni che hanno previsto attacchi simulati su obiettivi strategici.

