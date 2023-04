Taiwan, il ministro della Difesa: Operazioni Cina sono addestramento intimidatorio (Di martedì 11 aprile 2023) La tre giorni di giochi di guerra della Cina intorno a Taiwan, in risposta all’incontro della presidente dell’isola Tsai Ing-wen con lo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy, hanno causato preoccupazione in Giappone, con le isole meridionali vicino a Taiwan e a ischio coinvolgimento in un conflitto. Il ministro della Difesa Yasukazu Hamada ha descritto le Operazioni militari della Cina come un “addestramento intimidatorio” per prendere il controllo di mare e aria intorno all’isola. La Cina sembra aver mostrato un “atteggiamento intransigente” riguardo alle questioni di Taiwan durante le esercitazioni, ha aggiunto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) La tre giorni di giochi di guerraintorno a, in risposta all’incontropresidente dell’isola Tsai Ing-wen con lo speakerCamera Usa Kevin McCarthy, hanno causato preoccupazione in Giappone, con le isole meridionali vicino ae a ischio coinvolgimento in un conflitto. IlYasukazu Hamada ha descritto lemilitaricome un “” per prendere il controllo di mare e aria intorno all’isola. Lasembra aver mostrato un “atteggiamento intransigente” riguardo alle questioni didurante le esercitazioni, ha aggiunto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinaPenny1 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???????? Mosca: niente tregua per Pasqua. ????????Macron: l’Europa non si faccia trascinare in una crisi USA-Ci… - mauriziocanetta : #permattinieri ???????? Mosca: niente tregua per Pasqua. ????????Macron: l’Europa non si faccia trascinare in una crisi USA… - dscndt : @DanielaColi2 @FT Il ministro della Difesa di Taiwan ha dichiarato che Taiwan è pronta a difendere la propria sovra… - MaurilioVitto : @MikPik78 @MarcoRizzoPC Rispondendo a Blinken che diceva che gli USA garantiranno sempre il diritto alla democrazia… - sintonia7 : RT @ChroniclesKiev: Summit #NATO 2008 Budapest Primo ministro francese Fillon: '..non riteniamo che l'integrazione di ???? e ???? sia la rispos… -