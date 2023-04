Taiwan | 9 navi da guerra e 26 jet militari cinesi sull' isola

(Di martedì 11 aprile 2023) Il ministero della Difesa diha dichiarato di avere rilevato novedae 26 aerei intorno all', all'indomani dell'annuncio di Pechinoa fine delle sue principali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La difesa di Taiwan riferisce di aver rilevato la presenza di altri jet e navi da guerra cinesi all'indomani della… - fattoquotidiano : La Cina torna a minacciare Taiwan: 9 navi da guerra e 58 caccia intorno all’isola. Usa: “Invitiamo Pechino alla mod… - Agenzia_Italia : Taiwan: “Ancora 8 navi da guerra cinesi al largo dell’isola” ?? - GuidoAlberto6 : Ci siete riusciti, maledetti atlantisti A Taiwan navi e caccia cinesi'Sono degli irresponsabili' - transnazionale : Taiwan, sale la tensione con la Cina. Avvistate altre navi da guerra a fine esecitazioni #spaziotransnazionale info… -

Resta sullo sfondo la delicata situazione geopolitica sulla persistente tensione tra USA e Cina dopo che il ministero della Difesa diha rilevato 9da guerra cinesi e 26 aerei intorno all'...Cresce la tensione tra l'isola e il governo di Pechino. Le esercitazioni militari sono iniziate mentre la presidente diTsai Ing - wen incontrava a Los Angeles lo speaker della Camera statunitense Kevin ...Il ministero della Difesa diha dichiarato di avere rilevato noveda guerra cinesi e 26 aerei intorno all'isola, all'indomani dell'annuncio di Pechino sulla fine delle sue principali manovre militari. Lesono ...

Taiwan, rilevati 26 jet militari e nove navi da guerra cinesi | La presidente Tsai Ing-wen: "i giochi di guerra" atto irresponsabile TGCOM

Roma, 11 apr. (askanews) - Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di avere rilevato nove navi da guerra cinesi e 26 aerei intorno all'isola, all'indomani dell'annuncio di Pechino sulla fine ...La risposta di Pechino all'incontro in America tra la leader dell'isola e il capo dei deputati Usa. Mercoledì scorso la leader di Taipei Tsa Ing - wen ha incontrato in California lo Speaker della Came ...