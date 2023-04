...che si allenano presso il centro di preparazione olimpica della Federazione Italiana, da ... Per quanto riguarda gli azzurri, questi sono gli atletiche tenteranno di conquistare un ...PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANIPer la nostra atletica sarà senza dubbio complicato ... Manca ancora tempo, ma nelVito Dell'Aquila - già oro a Tokyo - e Simone Alessio potrebbero ......con Worlde Virtual, tennis con Tennis Clash e l'International ... I primi 8avranno accesso alla competizione a Singapore . Per Just Dance i giocatori verranno ...

Taekwondo: i qualificati dell'Italia ai Giochi Europei 2023. Ci sono Dell'Aquila e Alessio OA Sport

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Italia e Ucraina del taekwondo ancora insieme, simbolicamente, sul gradino più alto del podio. In Romania si allunga la serie dei successi per i nazionali ucraini che ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...