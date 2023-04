T-shirt | un capo fondamentale in vista dell’estate

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 aprile 2023) Bisogna tornare addirittura verso la fine dell’Ottocento per individuare le origini di uno dei capi d’abbigliamento più amati al giorno d’oggi, ovvero la t-. In origine venne utilizzata più che altro come vero e propriod’abbigliamento intimo in ambito maschile, ma ci sono testimonianze, giunte fino a noi, che evidenziano come veniva utilizzati addirittura dagli antichi Etruschi, non solo dai nobili, ma pure dal popolo, alla stregua diunderwear. Varianti di ogni tipo Come si può facilmente intuire, con il passare del tempo la t-è diventata molto di più che un sempliced’abbigliamento basico. Insomma, ormai si tratta più che altro di un fenomeno sociale a tutti gli effetti. Ed è facile notare come siano tantissimi i marchi, anche di alta moda, che propongono delle ...