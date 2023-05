“Suzume” di Makoto Shinkai

(Di martedì 11 aprile 2023) Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe., un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos

Prendiamo "", l'ultimo film di Makoto Shinkai. È un'opera mastodontica, quasi eccessiva nella sua ricchezza. Un comparto estetico che fa stropicciare gli occhi, una carezza per i nostri sogni ... C'è grande attesa per il nuovo film d'animazione giapponese diretto dal regista Makoto Shinkai. La pellicola tratta la storia di un diciassettenne che vive in un paesino nel sud del Giappone che vive un lungo e faticoso viaggio fisico e psicologico in cui si affrontano ...

Con “Suzume”, Makoto Shinkai racconta i traumi del Giappone contemporaneo Fumettologica

Come sta procedendo la programmazione di Suzume nel Bel Paese Diamo un'occhiata ai primi report sul box office in Italia.Shinkai Makoto torna al cinema con "Suzume", un film avvincente incentrato sul tema del ricordo e l'elaborazione del proprio passato.