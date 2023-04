Suzuki e Applied EV sviluppano piattaforma veicoli elettrici autonomi (Di martedì 11 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Suzuki e l’australiana Applied EV svilupperanno una piattaforma per veicoli elettrici autonomi.Applied EV è un’azienda tecnologica australiana specializzata nello sviluppo e progettazione di software ed elettronica per veicoli autonomi ready to use. Suzuki ha stipulato con Applied EV un accordo di collaborazione nel settembre 2021 e ha investito in Applied EV nel 2022, valutando sin da allora la possibilità di sviluppare un progetto comune. Nel progetto di co-sviluppo, la piattaforma per veicoli autonomi di Applied EV Blanc Robot, sarà integrata con il robusto e inconfondibile telaio a traliccio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) –e l’australianaEV svilupperanno unaperEV è un’azienda tecnologica australiana specializzata nello sviluppo e progettazione di software ed elettronica perready to use.ha stipulato conEV un accordo di collaborazione nel settembre 2021 e ha investito inEV nel 2022, valutando sin da allora la possibilità di sviluppare un progetto comune. Nel progetto di co-sviluppo, laperdiEV Blanc Robot, sarà integrata con il robusto e inconfondibile telaio a traliccio ...

