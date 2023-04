Superman: Legacy introdurrà un nuovo Lex Luthor? (RUMOR) (Di martedì 11 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sulla possibilità di un recasting per il ruolo di Lex Luthor, celebre nemesi dell'Uomo d'acciaio, in vista di Superman: Legacy. Cresce l'attesa attorno a Superman: Legacy, primo film che segnerà il corso del nuovo DC Universe al cinema, e sarà scritto e diretto da James Gunn. Il casting dei vari personaggi non è ancora iniziato, ma sono emersi nuovi RUMOR attorno alla possibile introduzione di un nuovo Lex Luthor, nemesi storica dell'uomo d'acciaio. A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Jeff Sneider ai microfoni del podcast The Hot Mic: "Mi hanno detto che Lois Lane, Jimmy Olsen e Lex Luthor appariranno nel film. E sceglieranno un nuovo attore per interpretare Lex". Batman ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sulla possibilità di un recasting per il ruolo di Lex, celebre nemesi dell'Uomo d'acciaio, in vista di. Cresce l'attesa attorno a, primo film che segnerà il corso delDC Universe al cinema, e sarà scritto e diretto da James Gunn. Il casting dei vari personaggi non è ancora iniziato, ma sono emersi nuoviattorno alla possibile introduzione di unLex, nemesi storica dell'uomo d'acciaio. A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Jeff Sneider ai microfoni del podcast The Hot Mic: "Mi hanno detto che Lois Lane, Jimmy Olsen e Lexappariranno nel film. E sceglieranno unattore per interpretare Lex". Batman ...

