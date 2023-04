Superlega: Perugia e Modena eliminate, dentro Milano e Piacenza (Di martedì 11 aprile 2023) E’ stata una Pasquetta ricca di sorprese per gli appassionati di pallavolo e sicuramente non piacevole per tutti allo stesso modo. Incredibile infatti l’eliminazione di Perugia, con Milano che accede dunque in semifinale dove troverà la Lube. Nell’altro incontro invece, anche Piacenza ha portato a termine la sua rimonta e ha buttato fuori Modena. Andiamo dunque a ripercorrere brevemente quello che è successo ieri in Superlega. Superlega, Milano e Piacenza completano le rimonte (Crediti foto: Powervolley Milano Facebook)Una settimana assolutamente da dimenticare per la Sir Perugia che prima è uscita dalla Champions League, senza appello, poi persino dal campionato. Gli umbri erano rimasti imbattuti per tutta la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) E’ stata una Pasquetta ricca di sorprese per gli appassionati di pallavolo e sicuramente non piacevole per tutti allo stesso modo. Incredibile infatti l’eliminazione di, conche accede dunque in semifinale dove troverà la Lube. Nell’altro incontro invece, ancheha portato a termine la sua rimonta e ha buttato fuori. Andiamo dunque a ripercorrere brevemente quello che è successo ieri incompletano le rimonte (Crediti foto: PowervolleyFacebook)Una settimana assolutamente da dimenticare per la Sirche prima è uscita dalla Champions League, senza appello, poi persino dal campionato. Gli umbri erano rimasti imbattuti per tutta la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Impresa Milano: elimina Perugia e vola in semifinale. Avanti anche Piacenza #Volley - Eurosport_IT : IMPRESA MILANO! ???? Battuta Perugia per 3-1, in semifinale Scudetto affronterà Civitanova ?? #Volley | #Superlega |… - TgrRaiLombardia : Pallavolo maschile - La @PowervolleyMI batte 3-1 Perugia e vola in semifinale scudetto. L'ultima volta di un club m… - boopchicken22 : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Perugia, per lui a referto 18 punti, di cui 15 attacchi vincenti e 3 ace… - koyaan34 : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Perugia, per lui a referto 18 punti, di cui 15 attacchi vincenti e 3 ace… -