Superbonus, record a marzo: gli oneri per lo Stato arrivano a oltre 80 miliardi (Di martedì 11 aprile 2023) Superbonus? oltre 80 miliardi. È questa la cifra delle detrazioni a carico dello Stato che ci sarà alla chiusura dei cantieri per i lavori di marzo. Un incremento di cinque miliardi rispetto al mese di febbraio, che si attesta a 75. Al momento, gli investimenti totali ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% hanno superato i 72,7 miliardi. A rilevarlo è il report mensile dell’Enea, che riferisce anche la cifra dei lavori già conclusi. Ammonta a poco più di 63,8 miliardi. Le asseverazioni in totale sono state 403.809. L’aumento riguarda anche il numero dei condomìni interessati agli interventi. I lavori riguardano 59.223 condomini, 231.440 edifici unifamiliari, 113.140 unità unifamiliari indipendenti e 6 castelli. A inizio mese, ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023)80. È questa la cifra delle detrazioni a carico delloche ci sarà alla chiusura dei cantieri per i lavori di. Un incremento di cinquerispetto al mese di febbraio, che si attesta a 75. Al momento, gli investimenti totali ammessi a detrazione per ilal 110% hanno superato i 72,7. A rilevarlo è il report mensile dell’Enea, che riferisce anche la cifra dei lavori già conclusi. Ammonta a poco più di 63,8. Le asseverazioni in totale sono state 403.809. L’aumento riguarda anche il numero dei condomìni interessati agli interventi. I lavori riguardano 59.223 condomini, 231.440 edifici unifamiliari, 113.140 unità unifamiliari indipendenti e 6 castelli. A inizio mese, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AigetEnergia : RT @rep_economia: Superbonus, a marzo corsa record: gli oneri per lo Stato sfondano 80 miliardi - rep_economia : Superbonus, a marzo corsa record: gli oneri per lo Stato sfondano 80 miliardi - alessiatronchi : @natabalzana La stupidaggine è 1) che io sia renziana 2) che la Spagna abbia raggiunto il record di occupazione, me… - alessiatronchi : @natabalzana Non sapevi del record degli occupati e ora sai che è grazie ai superbonus? Miraaacolo! - giovo77 : @VitoPadova Sbarchi record, blocco dei crediti per il superbonus a chi ha una casa e vorrebbe ristrutturatmre, tolt… -