Superbonus, come cambia la cessione crediti: le nuove regole (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo l'approvazione in via definitiva del testo di legge di conversione del decreto Cessioni, sono state introdotte diverse novità in materia di Superbonus: dalla proroga per le unifamiliari alle misure per facilitare lo sblocco dei crediti fermi nei cassetti fiscali, fino ai chiarimenti sull'edilizia libera, le varianti, i SAL e la qualificazione SOA. Superbonus, tutte le novità I proprietari degli edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi avranno altri sei mesi, fino al 30 settembre 2023, per completare i lavori che danno accesso al Superbonus del 110%; ci saranno dieci anni per fruire della detrazione e dei crediti 2022; remissione in bonis, entro novembre, per le opzioni di sconto/cessione relative allo scorso anno, non trasmesse a fine marzo; nuova documentazione per ...

