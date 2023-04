Superbonus, a marzo gli oneri per lo Stato superano 80 miliardi (Di martedì 11 aprile 2023) Gli investimenti totali ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% a marzo hanno superato 72,7 miliardi per un totale di detrazioni a carico dello Stato che, alla fine dei lavori, sarà di oltre 80 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Gli investimenti totali ammessi a detrazione per ilal 110% ahanno superato 72,7per un totale di detrazioni a carico delloche, alla fine dei lavori, sarà di oltre 80 ...

