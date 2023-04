Sud Corea | vasto incendio a Gangneung | oltre 300 sfollati

(Di martedì 11 aprile 2023) Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie abitazioni a, città situata sulla costa orientale delladel Sud, a causa di un devastantealimentato da forti venti.700 vigili del fuoco sono stati impiegati nel tentativo di domare le fiamme, che hanno distrutto dozzine di case.300 residenti sono stati evacuati e accolti in diverse strutture, tra cui un'arena di pattinaggio sul ghiaccio e la palestra di una scuola media. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o morti, secondo quanto comunicato dalle autorità locali.

