Su che canale vedere Milan-Napoli? Serve l’abbonamento: programma, orari, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Tra meno di 48 ore Milan e Napoli si sfideranno per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Lo scontro fratricida del calcio italiano si disputa domani sera, alle ore 21, e sarà trasmesso in diretta solo su Amazon Prime. Per vedere il primo atto di questa interessante sfida bisognerà dunque essere abbonati alla piattaforma streaming statunitense. Il Diavolo arriva all’appuntamento più importante della sua stagione senza gli infortunati Kalulu e Ibrahimovic: lo svedese non sarebbe stato comunque della partita visto che i rossoneri non lo hanno inserito in lista Champions mentre l’assenza del francese priva Stefano Pioli di un’alternativa imporante nel pacchetto arretrato. Il modulo sarà il 4-2-3-1. Dietro i centrali saranno Kjaer e Tomori, con Thiaw in panchina, ed è probabile che il tecnico emiliano ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Tra meno di 48 oresi sfideranno per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Lo scontro fratricida del calcio italiano si disputa domani sera, alle ore 21, e sarà trasmesso in diretta solo su Amazon Prime. Peril primo atto di questa interessante sfida bisognerà dunque essere abbonati alla piattaformastatunitense. Il Diavolo arriva all’appuntamento più importante della sua stagione senza gli infortunati Kalulu e Ibrahimovic: lo svedese non sarebbe stato comunque della partita visto che i rossoneri non lo hanno inserito in lista Champions mentre l’assenza del francese priva Stefano Pioli di un’alternativa imporante nel pacchetto arretrato. Il modulo sarà il 4-2-3-1. Dietro i centrali saranno Kjaer e Tomori, con Thiaw in panchina, ed è probabile che il tecnico emiliano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yarotrof : Leading Italian newspapers in a joint letter demand #FreeEvan “Questo essenziale canale di dialogo e confronto risc… - ZZiliani : AVVISO AI 60.000 AMICI CHE MI SEGUONO Mi scuso ma per gli oltraggi e le minacce che colpiscono la mia famiglia mi è… - PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - SignaniAlba : RT @Selgoria: Daniele: 'c'è il telecomando per cambiare canale imbecille' 'sei en possesso di un cervello davvero piccolo' “Tu sicuramente… - smilypapiking : RT @13BigAndo13: Questo è quello che voi apologisti Putleristi ???? sostenete appassionatamente. Un prete ???? sul canale della TV di stato:'b… -