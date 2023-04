Su che canale vedere Benfica-Inter? C’è la diretta gratis e in chiaro: programma, orari, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) È arrivato il grande giorno per l’Inter, dopo tanti problemi in campionato e un cammino in Champions League che invece potrebbe dare ancora molte soddisfazioni. Oggi la squadra di Inzaghi sfida il Benfica all’Estádio da Luz, con inizio partita alle ore 21.00. Sarà una partita molto difficile ma non impossibile per la squadra di Inzaghi, che ha già superato agli ottavi il Porto. Il tecnico nerazzurro dovrebbe scegliere la squadra che in questo momento gli dà maggiori garanzie soprattutto dal punto di vista tecnico, con il nodo centravanti. Sarà Dzeko, che si incastra meglio con il Lautaro di questa stagione o Lukaku, dopo le critiche che gli sono piovute addosso a seguito dei tanti errori commessi sotto porta? La partita sarà trasmessa in chiaro su canale 5 e poi sui canali di Sky Sport, nello specifico Sky Sport Uno ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) È arrivato il grande giorno per l’, dopo tanti problemi in campionato e un cammino in Champions League che invece potrebbe dare ancora molte soddisfazioni. Oggi la squadra di Inzaghi sfida ilall’Estádio da Luz, con inizio partita alle ore 21.00. Sarà una partita molto difficile ma non impossibile per la squadra di Inzaghi, che ha già superato agli ottavi il Porto. Il tecnico nerazzurro dovrebbe scegliere la squadra che in questo momento gli dà maggiori garanzie soprattutto dal punto di vista tecnico, con il nodo centravanti. Sarà Dzeko, che si incastra meglio con il Lautaro di questa stagione o Lukaku, dopo le critiche che gli sono piovute addosso a seguito dei tanti errori commessi sotto porta? La partita sarà trasmessa insu5 e poi sui canali di Sky Sport, nello specifico Sky Sport Uno ...

Benfica-Inter oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni Iniziano i quarti di finale di Champions League. Otto squadre rimaste in lizza per la Coppa dalle grandi orecchie, di cui tre italiane; tra di loro l'Inter, che andrà al Da Luz di Lisbona per ...