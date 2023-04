Straniero pregiudicato di 29 anni | aggredisce un 15enne per rubargli il monopattino

Tra i tanti interventi occorre ricordare le seguenti operazioni di rilievo: Nel mese di aprile 2022 personale dell'UPGSP procedeva all'arresto in flagranza di reato di un, ......Sezione Radiomobile hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadinodi .... L'auto a noleggio La mattina del giorno di Pasqua una pattuglia della Radiomobile, ...Giovanni Scafa notava una vecchia autovettura VW Golf con a bordo un notodi ... peraltro in compagnia di un altro, i poliziotti del Commissariato si appostavano e ne osservavano ...

Aggredisce ragazzino di 15 anni per rubargli monopattino Il Notiziario

Minaccia e aggredisce un 15enne per rubargli il monopattino Minaccia e aggredisce un ragazzino di 15 anni per rubargli il monopattino, così uno straniero pregiudicato di 29 anni viene arrestato dai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...