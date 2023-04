Stramaccioni | «Stasera sarà altra Inter! Otamendi | assenza grave»

(Di martedì 11 aprile 2023)ottimista sull’Inter e sulla prestazione che farà questa sera contro il Benfica in Champions League. Per l’allenatore, pesa tanto l’diFIDUCIA ? In collegamento su Rai Radio Uno, durante la trasmissione ‘Palla al centro‘, Andreaha parlato così: «Una tappa fondamentale per una stagione al di sotto di quelle che sono le aspettative.ciil primo lungo tempo di due atti decisivi per una qualificazione che potrebbe essere storica. Le colpe a mio avviso vanno equamente divise perché è un momento in cui c’è bisogno di tenere la barra del timone dritta. La responsabilità va a tutti. Importantissimo lavorare sulla testa, meno sulle gambe. Parlando dei gol, l’Inter è stata veramente sfortunata in queste ultime tre partite. ...

La partita dinon ha espresso un avvicendamento di attacchi e di contrattacchi, ma una ... Tra i commentatori di Dazn c'era, ex allenatore dell'Inter, il quale parlando con i suo ...

Andrea Stramaccioni, allenatore e ora opinionista ... finora al di sotto delle aspettative di una tifoseria e di un club importante come l'Inter. Stasera è il primo atto, il primo di due lunghi tempi decisivi per una qualificazione in semifinale che sarebbe storica e anche per uno spartiacque fondamentale per la stagione dell'Inter.