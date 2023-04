Strade dissestate a Roma, Codacons: ‘Chiederemo al Tar la nomina di un commissario’ (Di martedì 11 aprile 2023) Codacons non ci sta e insorge di fronte al mancato rispetto delle disposizioni stabilite con una sentenza del Tar, lo scorso anno, con la quale si ordinava a Roma Capitale di migliorare la mobilità per i disabili e la sicurezza stradale. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori evidenzia come, da un’analisi della situazione esistente non si ‘evince un reale miglioramento per la circolazione per i cittadini, specie disabili, con particolare riferimento all’attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale’. Codacons: Strade e marciapiedi dissestati, scale mobili e ascensori rotti Codacons punta l’indice verso scale mobili e ascensori non funzionanti che creano disagi in generale all’utenza, e in particolare agli utenti con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023)non ci sta e insorge di fronte al mancato rispetto delle disposizioni stabilite con una sentenza del Tar, lo scorso anno, con la quale si ordinava aCapitale di migliorare la mobilità per i disabili e la sicurezza stradale. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori evidenzia come, da un’analisi della situazione esistente non si ‘evince un reale miglioramento per la circolazione per i cittadini, specie disabili, con particolare riferimento all’attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale’.e marciapiedi dissestati, scale mobili e ascensori rottipunta l’indice verso scale mobili e ascensori non funzionanti che creano disagi in generale all’utenza, e in particolare agli utenti con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Strade dissestate a Roma, Codacons: ‘Chiederemo al Tar la nomina di un commissario’ - Progetti_Golosi : RT @Progetti_Golosi: Strade dissestate…. Il comune di Napoli non fa nulla… controlli zero nei confronti di chi effettua rappezzi… vergogna!… - Progetti_Golosi : Strade dissestate…. Il comune di Napoli non fa nulla… controlli zero nei confronti di chi effettua rappezzi… vergog… - liber13daniele : @Pao800a @MilaSpicola Sono stato in auto nella Sicilia occidentale due anni fa e devo dire che l'ho trovata piacevo… - Raff90marino : @NotizieFrance Come stanno rovinati, oltre alle strade dissestate, vogliono solo i voti, col cavolo..... -