Storia di Oleg Belousov, padre di un ragazzo con problemi psichici condannato a 5 anni per una delazione (Di martedì 11 aprile 2023) Oleg Belousov fu arrestato la mattina presto del 28 giugno 2022. I soldati SWAT buttarono giù la porta d'ingresso dell'appartamento, e pure lo stipite. Si giustificarono dicendo che il campanello non ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023)fu arrestato la mattina presto del 28 giugno 2022. I soldati SWAT buttarono giù la porta d'ingresso dell'appartamento, e pure lo stipite. Si giustificarono dicendo che il campanello non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - AnnamariaG45686 : RT @robertis_emilia: Se le avessero detto che stringeva a sé l’intero mondo e la sua Storia non l’avrebbe capito. Erano s… - RobyeBlue : RT @FayGenius1609: Se le avessero detto che stringeva a sé l'intero Mondo e la sua Storia non l'avrebbe capito. Loro erano solo una Madre… - SoftlyZen : RT @FayGenius1609: Se le avessero detto che stringeva a sé l'intero Mondo e la sua Storia non l'avrebbe capito. Loro erano solo una Madre… - gerri232 : RT @FayGenius1609: Se le avessero detto che stringeva a sé l'intero Mondo e la sua Storia non l'avrebbe capito. Loro erano solo una Madre… -