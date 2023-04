“Sto cercando una gravidanza ma non sento il desiderio di maternità: è normale?” (Di martedì 11 aprile 2023) Buongiorno dottoressa, ho 39 anni e non ho figli. Ho appena cominciato a cercare una gravidanza con il mio compagno, ma mi chiedo se sia normale non sentire vivo il desiderio di maternità. Mi spiego meglio: solitamente vivo molto il presente e certamente penso al futuro ma, per come sono fatta, vivo le situazioni “al momento”, quando si presentano. Per questo forse non riesco a desiderare una gravidanza, perché non riesco nemmeno a immaginarmi la maternità e quello che ne consegue. Ho amiche già mamme, e so benissimo come cambia la vita dopo la nascita di un bambino, ma non riesco davvero a immedesimarmi o a farmi influenzare dalle loro esperienze. Per farla breve, non so davvero se questa assenza di desiderio sia effettivamente un segnale che mi dovrebbe frenare dal ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 11 aprile 2023) Buongiorno dottoressa, ho 39 anni e non ho figli. Ho appena cominciato a cercare unacon il mio compagno, ma mi chiedo se sianon sentire vivo ildi. Mi spiego meglio: solitamente vivo molto il presente e certamente penso al futuro ma, per come sono fatta, vivo le situazioni “al momento”, quando si presentano. Per questo forse non riesco a desiderare una, perché non riesco nemmeno a immaginarmi lae quello che ne consegue. Ho amiche già mamme, e so benissimo come cambia la vita dopo la nascita di un bambino, ma non riesco davvero a immedesimarmi o a farmi influenzare dalle loro esperienze. Per farla breve, non so davvero se questa assenza disia effettivamente un segnale che mi dovrebbe frenare dal ...

