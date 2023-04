“Still. La storia di Michael J. Fox” approda in esclusiva su AppleTV+: cosa aspettarsi (Di martedì 11 aprile 2023) Di recente, Apple Original Films ha svelato il trailer dell’attesissimo film Still: la storia di Michael J. Fox con Michael J. Fox e Tracy Pollan. Il film vanta la regia del Premio Oscar® Davis Guggenheim e ruota attorno al celebre volto del grande schermo, tra successi e drammi personali, tra cui la diagnosi. Pseudonimo di Michael Andrew Fox, Michael J. Fox è sicuramente tra i volti più noti del grande e piccolo schermo degli Anni Ottanta. Il suo nome è difatti legato ad alcuni film divenuti oggi dei veri e propri cult, fra cui la trilogia di Ritorno al Futuro, diretta da Robert Zemeckis, nei panni di Marty McFly. All’apice del successo, però, la sua vita ha subito uno scossone per via della diagnosi di Parkinson, ricevuta ad appena 30 anni, nel 1991 e resa nota solo nel ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 aprile 2023) Di recente, Apple Original Films ha svelato il trailer dell’attesissimo film: ladiJ. Fox conJ. Fox e Tracy Pollan. Il film vanta la regia del Premio Oscar® Davis Guggenheim e ruota attorno al celebre volto del grande schermo, tra successi e drammi personali, tra cui la diagnosi. Pseudonimo diAndrew Fox,J. Fox è sicuramente tra i volti più noti del grande e piccolo schermo degli Anni Ottanta. Il suo nome è difatti legato ad alcuni film divenuti oggi dei veri e propri cult, fra cui la trilogia di Ritorno al Futuro, diretta da Robert Zemeckis, nei panni di Marty McFly. All’apice del successo, però, la sua vita ha subito uno scossone per via della diagnosi di Parkinson, ricevuta ad appena 30 anni, nel 1991 e resa nota solo nel ...

