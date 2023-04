Stato di Emergenza per i migranti nei prossimi 6 mesi (Di martedì 11 aprile 2023) 32 sbarchi dall'inizio dell'anno contro gli 8 mila dello stesso periodo del 2022. Tanto è baStato al Consiglio dei Ministri per stabilire l'entrata in vigore lo Stato di Emergenza per i migranti. Uno Stato di Emergenza della durata di 6 mesi e a cui è destinato un primo stanziamento di 5 mln di euro per «potenziare identificazioni ed espulsioni» Leggi su panorama (Di martedì 11 aprile 2023) 32 sbarchi dall'inizio dell'anno contro gli 8 mila dello stesso periodo del 2022. Tanto è baal Consiglio dei Ministri per stabilire l'entrata in vigore lodiper i. Unodidella durata di 6e a cui è destinato un primo stanziamento di 5 mln di euro per «potenziare identificazioni ed espulsioni»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - dottorbarbieri : ????? Il Consiglio dei Ministri HA DELIBERATO, per 6 mesi, lo stato di emergenza, su tutto il territorio nazionale, a… - Agenzia_Ansa : Il governo dichiara lo stato di emergenza sulla migrazione. Durerà sei mesi e varrà su tutto il territorio nazional… - dessere88fenice : Stato di emergenza ?? - DanyGiuly : @Flaus_11 @NicolaPorro In stato di emergenza posso avere mani libere ... -