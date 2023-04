Stasera riunione Terzo Polo | sfuma la fusione Azione-Iv?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) "unadi Italia Viva programmata da tempo, all'ordine del giorno il percorso per il. Credo sia segnato e virtuoso, si deve percorrere consapevoli delle fatiche ma sono fiducioso. Naturalmente vediamo come si evolve la cosa. C'è un vasto elettorato da prendere, chi pensa che sia importante non fare una politica del contro ma propositiva e collaborativa, pur essendo all'opposizione", le parole di Ettore Rosato, Italia Viva. E ancora: "Bisogna avere fiducia e lavorare per cercare di trovare soluzioni a un progetto politico che va al di là delle persone e riguarda tanti elettori che si riconoscono in un progetto alternativo a destra e sinistra. Io sono un ottimista per definizione e credo si debba lavorare per risolvere le tensioni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev