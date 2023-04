Startup | da criminalità urbana al risparmio energetico | realtà made in Italy a Smau Londra

(Di martedì 11 aprile 2023) L'appuntamento che vedrà la presentazione delle soluzioni di casa nostraè la seconda capitale dell’innovazione globale insieme a New York City e dopo la Silicon Valley. Dal 2 al 4 maggio(www..it/), aggregatore internazionale di opportunità per l’ecosistema dell’innovazione, in collaborazione con Ita – Italian Trade Agency, farà tappa qui insieme a 46italiane passando per The Old Truman Brewery, ex fabbrica di birra della Truman’s Brewery situata nel quartiere londinese di Tower Hamlets. Nuovi modelli di open innovation agevoleranno l’incontro tra lee le imprese dell’ecosistema italiano con i maggiori player del mercato internazionale – grandi aziende, incubatori, acceleratori e investitori – con l’obiettivo di valorizzare le migliori idee innovative provenienti dai ...

