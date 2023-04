Star Wars: l'opening crawl tornerà nei prossimi film, parola di Kathleen Kennedy (Di martedì 11 aprile 2023) Il Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha confermato il ritorno dell'opening crawl per i prossimi film di Star Wars. Se vi mancava vedere gli iconici opening crawl all'inizio dei lungometraggi di Star Wars, non temete: li riavrete presto, parola del boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy, che ha confermato il loro ritorno durante la Star Wars Celebration di Londra. Non solo stiamo nuovamente per far ritorno in una Galassia lontana, lontana al cinema, grazie ai nuovi film di Star Wars annunciati nel corso della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Il Presidente di Lucasha confermato il ritorno dell'per idi. Se vi mancava vedere gli iconiciall'inizio dei lungometraggi di, non temete: li riavrete presto,del boss di Lucas, che ha confermato il loro ritorno durante laCelebration di Londra. Non solo stiamo nuovamente per far ritorno in una Galassia lontana, lontana al cinema, grazie ai nuovidiannunciati nel corso della ...

