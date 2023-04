Star Wars: il trailer della nuova serie animata Young Jedi Adventures (Di martedì 11 aprile 2023) Arriverà il 4 maggio su Disney+ Star Wars: Young Jedi Adventures, la nuova serie animata ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica e incentrata su un gruppo di giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza. In occasione della Star Wars Celebration 2023 è stato diffuso il trailer italiano ufficiale di Star Wars: Young Jedi Adventures, nuova serie animata ambientata nel vasto universo di Star Wars. Arriverà il 4 maggio su Disney+ e, come si evince dal titolo, è indirizzata a una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Arriverà il 4 maggio su Disney+, laambientata durante l'era dell'Alta Repubblica e incentrata su un gruppo di giovanimentre studiano le vieForza. In occasioneCelebration 2023 è stato diffuso ilitaliano ufficiale diambientata nel vasto universo di. Arriverà il 4 maggio su Disney+ e, come si evince dal titolo, è indirizzata a una ...

