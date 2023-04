Star Wars Celebration: l'edizione del 2025 si terrà in Giappone (Di martedì 11 aprile 2023) Annunciate date e location della prossima edizione della Star Wars Celebration che rimarrà ferma un anno per poi tornare alla grande nel 2025. Al termine di una scoppiettante Star Wars Celebration 2023* ricca di annunci, i fan hanno potuto scoprire data e location della prossima edizione. La mega convention salterà il prossimo anno per poi tornare alla carica nel 2025 e lo farà dal 18 al 20 aprile in Giappone**. Per la precisione si terrà al Makuhari Messe, distretto commerciale a pochi passi dal centro di Tokyo. Si tratta della seconda volta in assoluto che una Star Wars Celebration viene tenuta in Giappone (la prima ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Annunciate date e location della prossimadellache rimarrà ferma un anno per poi tornare alla grande nel. Al termine di una scoppiettante2023* ricca di annunci, i fan hanno potuto scoprire data e location della prossima. La mega convention salterà il prossimo anno per poi tornare alla carica nele lo farà dal 18 al 20 aprile in**. Per la precisione sial Makuhari Messe, distretto commerciale a pochi passi dal centro di Tokyo. Si tratta della seconda volta in assoluto che unaviene tenuta in(la prima ...

