Star Wars Celebration 2023, presentate le serie animate di Lucasfilm: da The Bad Batch a Young Jedi (Di martedì 11 aprile 2023) La Lucasfilm ha presentato le nuove e attesissime serie animate presso la Star Wars Celebration di quest'anno: da Star Wars: The Bad Batch e The Clone Wars, fino al debutto di Young Jedi Adventures. I fan dell'animazione hanno ricevuto una grande quantità di sorprese da parte della Lucasfilm presso la Star Wars Celebration 2023 a Londra: I panel hanno visto protagonisti i registi e il cast di Star Wars: The Bad Batch, Star Wars: Visions Volume 2 e Star Wars: The Clone ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Laha presentato le nuove e attesissimepresso ladi quest'anno: da: The Bade The Clone, fino al debutto diAdventures. I fan dell'animazione hanno ricevuto una grande quantità di sorprese da parte dellapresso laa Londra: I panel hanno visto protagonisti i registi e il cast di: The Bad: Visions Volume 2 e: The Clone ...

