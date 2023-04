Sport in tv oggi (martedì 11 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Torna a pieno regime lo Sport dopo Pasqua e Pasquetta a scartamento ridotto: ancora protagonisti gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di hockey ghiaccio femminile e le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo, ma in programma ci sono anche il tennis, con il torneo Masters 1000 di Montecarlo, il basket, con la Serie A e la Serie A1 femminile, il ciclismo, con il Giro di Sicilia, e molti altri ancora. Alle 11.35 scatterà la prima tappa del Giro di Sicilia, con partenza da Marsala ed arrivo ad Agrigento dopo 159 km: si tratta di una frazione dal percorso prima pianeggiate e poi ondulato, caratterizzato dal GPM di Partanna (3,8 km al 4,1%) e dall’ascesa finale verso Agrigento, con una salita con media del 5,3% ed una punta massima del 9%. Alle 21.00, invece, sarà la volta di Benfica-Inter, gara di andata dei quarti di finale ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Torna a pieno regime lodopo Pasqua e Pasquetta a scartamento ridotto: ancora protagonisti gliinvernali con le gare dei Mondiali di hockey ghiaccio femminile e le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo, ma inci sono anche il tennis, con il torneo Masters 1000 di Montecarlo, il basket, con la Serie A e la Serie A1 femminile, il ciclismo, con il Giro di Sicilia, e molti altri ancora. Alle 11.35 scatterà la prima tappa del Giro di Sicilia, con partenza da Marsala ed arrivo ad Agrigento dopo 159 km: si tratta di una frazione dal percorso prima pianeggiate e poi ondulato, caratterizzato dal GPM di Partanna (3,8 km al 4,1%) e dall’ascesa finale verso Agrigento, con una salita con media del 5,3% ed una punta massima del 9%. Alle 21.00, invece, sarà la volta di Benfica-Inter, gara di andata dei quarti di finale ...

