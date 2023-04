"Spionaggio Usa verso gli alleati". Il Pentagono indaga, le mosse dell'Ucraina e il doppio gioco dell'Egitto (Di martedì 11 aprile 2023) Non è semplice capire come sia avvenuta la fuga di notizie legata alla diffusione dei documenti di intelligence. Il Pentagono sta ancora lavorando per venirne a capo, ha detto Chris Meagher, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Non è semplice capire come sia avvenuta la fuga di notizie legata alla diffusione dei documenti di intelligence. Ilsta ancora lavorando per venirne a capo, ha detto Chris Meagher, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Stavolta gli USA non mettono l’accento sulla manipolazione dei dati, ma sull’inchiesta che sono costretti ad avviar… - moneypuntoit : Secondo il NYT, le carte segrete divulgate in rete svelano che l’intelligence USA spia i propri alleati, tra cui le… - thelondonboys47 : RT @erretti42: breve o medio termine neppure con il continuo invio di armi da parte USA e europea. “ centinaia di soldati Nato combattono i… - giacDomenico : Taiwan, Pechino schiera la nuova portaerei Shandong, la prima 'Made in China'. Il confronto con gli Usa… - sologiuma : RT @VGjondrekaj: Non dovrebbe essere chiamato talpa, secondo me è un eroe. Sappiamo che USA non ha la amicizia con nessuno. Si sa storicam… -