Spigoloso e distante | imbarazzo per Maria De Filippi | siluro di Roberta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) A Uomini e Donne finisce nel vortice delle polemiche Gianni Sperti, opinionista storico del programma d'intrattenimento pomeridiano di Canale 5. Sempre schietto e sincero nei suoi giudizi, l'ex-marito di Paola Barale è finito nel mirino diDi Padua, una delle dame del trono over dello show diDe. Da quando quest'ultima è tornata nel programma, si è prefissata un obiettivo ovvero trovare un uomo con cui iniziare una storia d'amore importante, cosa che fino ad ora non le è capitato. Nel corso delle varie puntate, invece, ha trovato una pioggia di critiche e, così, in questi giorni si è voluta sfogare sul magazine ufficiale della trasmissione: “Sperti? Con me è”. Ad ogni modo, nel corso dell'intervista la Di Capua ha anche parlato di alcuni cavalieri del parterre ...