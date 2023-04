Spezia-Lazio, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Sarà Spezia-Lazio a chiudere la giornata di anticipi di Serie A di venerdì 14 aprile. Liguri e biancocelesti si affronteranno infatti al Picco per la 30ma giornata di campionato alle 20.45. Il match sarà trasmesso sia da DAZN che da Sky. Vincendo contro la Juventus nell’ultimo turno, la squadra di Maurizio Sarri si è virtualmente porta a -1 dai bianconeri in caso vengano restituiti i 15 punti di penalizzazione al club torinese. In ogni caso, attualmente, il vantaggio sul quinto posto, è di 7 punti grazie ad un filotto di 7 risultati utili consecutivi, di cui 6 successi. Lo Spezia, dal canto proprio, è reduce da tre pareggi di fila, ma il vantaggio sul Verona terzultimo è sceso a quattro punti e anche la Cremonese penultima ha rosicchiato due lunghezze, sebbene disti 10 punti. Di seguito il calendario e il ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Saràa chiudere la giornata di anticipi diA di venerdì 14 aprile. Liguri e biancocelesti si affronteranno infatti al Picco per la 30ma giornata di campionato alle 20.45. Il match sarà trasmesso sia da DAZN che da Sky. Vincendo contro la Juventus nell’ultimo turno, la squadra di Maurizio Sarri si è virtualmente porta a -1 dai bianconeri in caso vengano restituiti i 15 punti di penalizzazione al club torinese. In ogni caso, attualmente, il vantaggio sul quinto posto, è di 7 punti grazie ad un filotto di 7 risultati utili consecutivi, di cui 6 successi. Lo, dal canto proprio, è reduce da tre pareggi di fila, ma il vantaggio sul Verona terzultimo è sceso a quattro punti e anche la Cremonese penultima ha rosicchiato due lunghezze, sebbene disti 10 punti. Di seguito il calendario e il ...

