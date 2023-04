Sparatoria nei pressi di una banca del Kentucky | 6 morti Ucciso l' assalitore

(Di martedì 11 aprile 2023) E’ salito a seie almeno otto feriti il bilancio dellaavvenuta in unadi Louisville, capoluogo dello stato americano del. Una donna di 57 anni è morta infatti per le...

Una sparatoria nei pressi di una banca a Louisville, nello stato americano del Kentucky, ha provocato sei morti e diversi feriti. Lo riferisce la polizia. Tra i feriti c'è un agente. Nella zona, al ...E' salito a sei morti e almeno otto feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una banca di Louisville ... una lettera per la sua famiglia dicendo che avrebbe aperto il fuoco nei locali della ...