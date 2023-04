Sparatoria nei pressi di una banca del Kentucky | 6 morti Ucciso l' assalitore

(Di martedì 11 aprile 2023) E' salito a seie almeno otto feriti il bilancio dellaavvenuta in unadi Louisville, capoluogo dello stato americano del. Una donna di 57 anni è morta infatti per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarkChierici : USA: nei primi 100 gg del 2023, oltre 1 sparatoria con morti al giorno. Il progresso della grande democrazia. Un e… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #USA: Una sparatoria nei pressi di una banca a #Louisville, nello stato americano del #Kentucky, avrebbe provocato «div… - Neyrolles75 : RT @DanieleDann1: ?? #USA: Una sparatoria nei pressi di una banca a #Louisville, nello stato americano del #Kentucky, avrebbe provocato «div… - DanieleDann1 : ?? #USA: Una sparatoria nei pressi di una banca a #Louisville, nello stato americano del #Kentucky, avrebbe provocat… - Radio1Rai : ??#Sparatoria negli Stati Uniti, nel centro di #Louisville (Kentucky), nei pressi della Old National Bank, su East M… -

Quella avvenuta ieri a Louisville, in Kentucky, è la 145esima sparatoria di massa negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. Una sparatoria nei pressi di una banca a Louisville, nello stato americano del Kentucky, ha provocato diversi morti. Lo riferisce la polizia in un tweet. Secondo quanto riporta la Cnn, tra le vittime ci sono il killer, che era stato licenziato e aveva lasciato una lettera per la sua famiglia dicendo che avrebbe aperto il fuoco nei locali della banca.

Una sparatoria nei pressi di una banca a Louisville, nello stato americano del Kentucky, ha provocato sei morti e diversi feriti. Lo riferisce la polizia. Tra i feriti c'è un agente. Nella zona, al ...E' salito a sei morti e almeno otto feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una banca di Louisville ... una lettera per la sua famiglia dicendo che avrebbe aperto il fuoco nei locali della ...