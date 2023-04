Spalletti | Spero ce ne siano altre

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia di Milan-Napoli, Quarti di Finale di Uefa Champions League, Mister Lucianoin Conferenza Stampa pre-gara: Tra di voi, ha vinto sempre la squadra in trasferta: "Penso sia il lavoro costante da fare su di una squadra. Per farla diventare forte. Avere una mentalità. In modo tale da non distinguere quale sia il campo peggiore o migliore. Una mentalità da campione. Per andare a giocare, per ottenere sempre il massimo del risultato. A dispetto di chi abbiamo davanti, e dove andiamo a giocare, è una crescita per fare risultati importanti". Osimhen? "La forza di una squadra non è mai un'addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità. Di come riescono a coesistere l'uno con l'altro. Il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare, al di là della formazione iniziale. Abbiamo vinto delle partite ...