Vigilia di Milan - Napoli, Lucianoinquadra così l'andata dei quarti di Champions: "una mentalità da campioni che non distinguano tra giocare in casa o fuori, a dispetto di chi abbiamo davanti - dice il tecnico degli ...in conferenza - Calciomercato.itSQUADRA FORTE - 'avere una mentalità da non distinguere il campo migliore e il campo peggiore. Si va sempre a giocare per ottenere il massimo del ...Cosaal Milan domani 'L'attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello ... Come cambierebbe avere contro una falso nove 'Non so che scelte farà, quando parlavo di ...

Spalletti: "Serve una mentalità da campioni. Niente Osimhen Abbiamo vinto anche senza di lui" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico alla vigilia dell'andata dei quarti in casa del Milan: "Sin qui abbiamo fatto vedere di saper scegliere come giocare al di là della formazione iniziale" ...Ricorderete dei suoi complimenti agli azzurri, ai quali Spalletti aveva risposto così ... Si fa il giochino che serve a portarti là, perché poi sicuro devi cadere". (CalcioNapoli24) Su altre testate ...